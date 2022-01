Plus belle la vie en avance : Patrick s’inquiète pour Manon (vidéo PBLV épisode n°4469)

5 ( 3 )

Patrick va s’inquiéter pour Manon la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien Plus belle la vie. En effet, dans l’épisode de jeudi prochain, loin d’imaginer qu’il s’agit de la mère biologique de Raphaël, Patrick s’inquiète que Manon arrive en retard…







Publicité





Il la recadre mais rapidement, Manon se met à pleurer.

A lire aussi :EXCLU Plus belle la vie : Manon embrasse Patrick, Emma s’en va, Kévin se fait tirer dessus (infos PBLV) en cliquant ICI







Publicité





Patrick veut poser un cadre à Manon qui est encore en retard. Babeth quant à elle, est tellement contente que Manon ait sauvé Raphael qu’elle demande à Patrick d’être plus indulgent. Quand Manon arrive chez les Nebout, Patrick lui passe un savon mais très vite Manon pleure mais ne dit pas la vraie raison. Patrick s’en veut et rétropédale mais à l’avenir Manon devra prévenir si elle a du retard. De leur côté, Eric et Kevin sont sur une enquête de fusillade dans un gymnase…



Publicité





Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4469 du 3 février 2022

A lire aussi :« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 18 février 2022 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note