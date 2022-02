« Camping Paradis » revient en inédit le 14 mars 2022 sur TF1

5 ( 7 )

« Camping Paradis » revient en inédit le lundi 14 mars 2022 sur TF1 et bien sûr sur MYTF1 pour le replay. Un épisode inédit donc baptisé « Le paradis de Leela » et dans lequel Tom et son équipe vont voir débarquer au camping la mystérieuse Leela, accompagnée de sa tante Suzanne. Et Tom ne va pas tarder à découvrir leur véritable identité…







Publicité











Publicité





Camping Paradis inédit le 14 mars 2022

Épisode « Le paradis de Leela » :

Au « Camping Paradis », Tom voit débarquer la mystérieuse Leela, 20 ans, accompagnée de sa tante Suzanne. Tom ne tarde pas à découvrir sa véritable identité, Leela est en fait la princesse héritière d’une noble famille indienne et Suzanne n’est autre que sa gouvernante… Les choses vont se corser quand, désireuse de rester incognito, elle va faire la connaissance d’Alexandre, un charmant étudiant modeste !

Parizot, toujours au bon endroit au mauvais moment, rencontre Suzanne qui n’a d’autre choix pour protéger l’identité de Leela que de se faire passer pour une princesse. Malgré quelques frictions, une belle complicité va naître entre eux.



Publicité





De leur côté, Thomas et Annabelle Guillon sont les heureux parents d’Elliot, adopté alors qu’il n’était qu’un nouveau-né… Mais alors qu’ils avaient renoncé à concevoir un enfant naturellement, Annabelle est enceinte. Le couple est comblé mais confie à Audrey leur crainte : comment Elliott va-t-il prendre la nouvelle ?

Casting

Laurent Ournac (Tom), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candie Candie (Audrey), Patrick Paroux (Parizot), Carole Richert (Suzanne), Kathy Packianathan (Leela), Antoine Bordes (Alexandre), Alexandra Holzhammer (Annabelle), Yannick Laurent (Thomas),

Retrouvez toute l’équipe du « Camping Paradis » ce lundi 14 mars 2002 mais aussi en streaming vidéo et en replay sur MYTF1

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note