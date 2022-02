EXCLU Plus belle la vie : Théo malade, Babeth et Manon quittent Marseille avec les bébés (infos PBLV)

4 ( 9 )

EXCLU Plus belle la vie en avance : les intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu'au 18 mars 2022 Alors qu'une nouvelle semaine commence, il est temps pour les fans de la série de France 3 « Plus belle la vie » de découvrir ce qu'il va se passer dans les prochains épisodes. En effet, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.







Et dans trois semaines, on peut vous dire que Delphine tombe de haut au sujet de Théo.

En effet, elle découvre qu’il lui a menti, il joue au poker et doit beaucoup d’argent… Et il a un comportement de plus en plus étrange. Il n’hésite pas à se mettre Noé à dos en draguant sa petite amie et en même temps il montre à sa mère une bague achetée pour Coralie ! Delphine ne reconnait plus son fils et s’inquiète.



Delphine demande à Vidal si la bipolarité peut être héréditaire. Rien n’est prouvé lui répond Vidal mais Delphine en est persuadée : Théo est bipolaire, elle connait mieux le sujet que quiconque.

Théo met sa vie et celle de sa mère en danger, il prend l’autoroute en contresens et ils manquent de se prendre un camion de plein fouet. Théo choqué, dit à sa mère que ce chauffard aurait pu les tuer, il ne se rend pas compte c’est lui qui est en tort. Ils reviennent au petit matin, Franck était mort d’inquiétude. Delphine se lance enfin et avoue à Franck que Théo est bipolaire. Elle a transmis cette maladie à son fils et s’en veut…

Delphine ne peut se résoudre à forcer Théo d’aller en hôpital psychiatrique. Elle va veiller sur lui et le convaincre peu à peu quand elle le sentira prêt, de prendre un traitement.

De leur côté, Patrick et Babeth doivent avouer la vérité à leur famille au sujet de Manon et des bébés échangés. Pour que personne ne remarque que les bébés ont changé de têtes, Babeth, Manon, Raphael et Rémi, vont quitter Marseille et partir quelques temps en Dordogne. Léa s’inquiète pour sa mère et doute de la sincérité de Manon. Cette dernière croise Kenji et lui annonce qu’elle quitte Marseille pour un moment…

Luna et Bastien font une annonce à Sunalee, Pablo et Akira : ils sont reçus à Scotto. Akira est dégoutée d’aller au lycée mais Bastien ne lui laisse pas le choix.

