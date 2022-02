« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 25 mars 2022

4.5 ( 8 )

Plus belle la vie en avance : résumés et spoilers jusqu’au 25 mars 2022 – Qu’est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Plus belle la vie » ? Pour les fans les plus curieux, il est temps d’en savoir plus. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers pour la semaine du lundi 21 au vendredi 25 mars 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans trois semaines, on peut vous dire que les enfants de Bastien doivent se faire une place au lycée Scotto. Et ça ne s’annonce pas simple !

De leur côté, Laetitia et Kévin doivent faire face à un membre de leur famille qui débarque à l’improviste. Et à cause de Théo, Delphine et Franck doivent prendre de gros risques…



Lundi 21 mars 2022, épisode 4501 : Tandis que Delphine est prête à tout pour retrouver la confiance de Théo, Riva est toujours aussi sûr de lui-même. De son côté, Sunalee va-t-elle réussir à s’intégrer au lycée Scotto ?

Mardi 22 mars 2022, épisode 4502 : Tandis que Delphine prend de gros risques pour sauver son fils, Riva se la joue perso au moment de l’hommage rendu aux héros du Black-out. Laetitia quant à elle voit débarquer un drôle de souvenir dans sa vie…

Mercredi 23 mars 2022, épisode 4503 : Tandis que Franck doit choisir entre la raison et la passion, Pablo est victime de harcèlement au lycée Scotto. Kevin quant à lui, fait la connaissance d’un oncle pas comme les autres.

Jeudi 24 mars 2022, épisode 4504> : Tandis que Franck prend tous les risques par amour pour Delphine, Riva se prend pour un surhomme et enchaîne les gardes. De son côté, Luna fait tout ce qu’elle peut pour se rapprocher des enfants de Bastien.

Vendredi 25 mars 2022, épisode 4505 Tandis que mère et fils s’associent pour rembourser la dette de Théo, Riva commet la plus grosse erreur médicale de sa vie de médecin. De son côté, Gérard le frère de Laetitia se la joue nostalgique pour reconquérir sa sœur.

