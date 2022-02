Plus belle la vie en avance : Babeth et Patrick vont retrouver leur fils (vidéo PBLV épisode n°4484)

5 ( 5 )

Patrick et Babeth vont bientôt pouvoir serrer leur fils dans leur bras dans votre série de France 3 Plus belle la vie. En effet, dans l’épisode de jeudi prochain, Babeth et Patrick retrouvent la confiance de Manon, qui accepte de signer les papiers pour se rétracter et récupérer Rémi.







Les Nebout vont donc très bientôt récupérer leur fils, qu’ils vont élever aux côtés de Manon et de Raphaël.

Léa et Boher débarquent chez les Nebout et découvrent avec stupeur que Manon tient Raphael dans les bras. Boher lui demande ce qu’elle fait là et lui ordonne de lâcher le bébé. Patrick et Babeth arrivent à ce moment-là et leur explique qu’ils ont choisi de pardonner son erreur à Manon… Léa s’inquiète et est dans l’incompréhension totale. Jean-Paul lui demande se tenir à l’écart de ses parents car Manon appartient à un gang et il doit tirer tout ça au clair.



De leur côté, Patrick et Babeth expliquent à Manon la procédure de l’abandon sous X. Manon peut désormais faire confiance aux Nebout et signe le papier pour récupérer Rémi…

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4484 du 24 février 2022

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

