Plus belle la vie en avance : Jean-Paul soupçonne Patrick (vidéo PBLV épisode n°4489)

Patrick va totalement déraper la semaine prochaine dans votre série marseillaise Plus belle la vie. En effet, dans l’épisode de jeudi prochain, alors qu’il a fait le go fast et fait échouer l’opération de ses collègues, Patrick est soupçonné par Jean-Paul !







Patrick pense avoir effacé la dette de Manon et être enfin tranquille…

Malgré l’absence de preuve, Jean-Paul continue de soupçonner Patrick et lui promet qu’il ne va pas le lâcher. Patrick rejoint Rayan et Anh Hao : il leur explique qu’il a vu qu’il était pisté par Jean-Paul et a réussi à le semer le temps de planquer la drogue. Patrick qu’il a rempli sa part et que la dette de Manon est effacée !



De retour chez lui, Patrick demande à Babeth de mettre un peu de distance avec Léa et Boher le temps que tout se tasse. Au commissariat, Revel est furieux d’avoir loupé l’opération et demande à ses équipes de déclarer la guerre aux gangs…

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4489 du 3 mars 2022

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

