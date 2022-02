Plus belle la vie en avance : Rayan menace Manon (vidéo PBLV épisode n°4474)

5 ( 4 )

Les choses vont mal tourner pour Manon la semaine prochaine dans votre série de France 3 Plus belle la vie. En effet, dans l’épisode de jeudi prochain, alors que Manon a trouvé refuge chez les Nebout, son retour chez elle se passe mal…







Rayan l’attend chez elle et la menace violemment !

Manon a passé la nuit chez les Nebout qui sont de plus en plus attachés à la jeune fille. Patrick se sent proche de Manon, ils partagent un passé commun à l’ASE et a envie de l’aider.



Quand Manon rentre chez elle, elle a la mauvaise surprise de trouver Rayan sur son canapé qui lui demande des comptes. De leur côté, Morales et Eric reçoivent le signalement d’un attroupement et s’y rendent mais arrivent trop tard..

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4474 du 10 février 2022

