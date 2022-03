Ici tout commence du 18 mars : Souleymane au plus mal (résumé + vidéo épisode 359)

5 ( 4 )

Ici tout commence du 18 mars, résumé et vidéo de l’épisode 359 – Souleymane est au plus mal ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, après son malaise de la veille, il refuse toujours de boire et est complètement déshydraté… Constance parle d’une hospitalisation de force !







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : Deva expulsée, le secret de Tom, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 14 au 18 mars)







Publicité





Ici tout commence – résumé de l’épisode 359



Publicité





La grève de la faim de Souleymane et Eliott devient très dangereuse pour leur santé. Mais pour eux, il est hors de question de céder si près du but et de se faire hospitaliser. Rien ni personne ne peut les faire changer d’avis.

Julia intervient alors que les vies de Souleymane et Eliott sont en danger. Claire contrecarre malgré elle les plans de Teyssier. De son côté, Clotilde est ébranlée par une annonce de Joachim.

Ici tout commence – extrait vidéo du 18 mars

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note