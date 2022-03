Plus belle la vie : ce soir, Théo et Delphine se font tirer dessus ! (résumé + vidéo épisode 4490 PBLV du 4 mars 2022)

5 ( 4 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4490 du vendredi 4 mars 2022 – Mais que cache Théo depuis son retour dans votre série quotidienne « Plus belle la vie » ? Ce soir, alors qu’il est en voiture avec Delphine, Théo va être pris pour un cible par un motard qui leur tire dessus !…







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4490

L’échange des bébés va poser problème pour les membres de la famille Nebout qui auront déjà vu Raphael. Les flics débarquent à la cité de Berre et arrêtent Kenji. Patrick est appelé au commissariat où se trouve Kenji et Anh Hao. Boher tente encore une fois de tendre la main à Patrick mais ce dernier reste mutique. Eric confronte Anh Hao qui dit ne pas connaitre Patrick. Ce dernier s’en va, faute de preuve…



Franck s’interroge sur Théo et demande à Blanche quel genre d’élève il était lycée. Théo propose à sa mère de faire un tour dans sa nouvelle voiture. Garé sur un terrain vague, Théo donne le volant à Delphine. Mais d’un coup, ils sont pris pour cible et se font tirer dessus…

Pour soutenir Baptiste, Kevin va passer la soirée avec lui. De son côté, Jean-Louis est totalement indifférent à ce qui arrive à Baptiste…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4490 du 4 mars

