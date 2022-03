Plus belle la vie en avance : Franck va aider Delphine et Théo (vidéo PBLV épisode n°4504)

5 ( 1 )

Delphine et Théo vont préparer un gros coup la semaine prochaine dans votre série de France 3 Plus belle la vie. En effet, dans l’épisode de jeudi prochain, alors que Delphine et Franck se sont finalement remis ensemble, mère et fils préparent une arnaque au poker…







Et contre toute attente, Franck va aider Delphine et Théo !

Franck capte que Delphine ne prend plus son traitement. Elle lui explique que les cachets diminuent trop ses facultés et qu’elle a besoin de toutes les capacités de son cerveau pour gagner au poker.



Delphine et Théo s’entrainent à tricher et élaborent des codes pour faire comprendre le jeu qu’ils ont en main. Franck lui, jouera le chauffeur de Delphine et restera dehors en cas de problème. Entre Delphine et Franck c’est reparti et les deux sont plus amoureux que jamais…

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4504 du 24 mars 2022

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

