Plus belle la vie : ce soir, Jacob nargue la police (résumé + vidéo épisode 4520 PBLV du 15 avril 2022)

5 ( 1 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4520 du vendredi 15 avril 2022 – Jacob nargue totalement la police ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, il va carrément aller inspecter la scène de crime aux côtés d’Ariane et Mathieu ! Les deux flics sont très loin de se douter qu’ils sont en compagnie du coupable et pensent toujours avoir à faire à un copycat de Jacob…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Jacob traqué mais il poursuit ses crimes, Camille furieuse (infos PBLV)







Publicité





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4520

La victime s’appelle Fabien Rioux, un jeune policier qui était dans la même promo que Kevin. Ce dernier est chamboulé et se confie à Baptiste. Il ne voit pas qu’au loin Camille l’observe. Ariane et Jacob accompagnent Mathieu sur la scène de crime et Ariane en apprend un peu plus sur Mathieu. Ce dernier s’intéresse à ce genre d’affaire atypique, il étudie la criminologie et avoue que le profil de Jacob l’interpelle particulièrement…



Publicité





Riva doit se rendre à Marseille-Est en brancardier. Pour se cacher, il enfile une casquette et des lunettes de soleil en faisant croire à Cédric qu’il a une conjonctivite. Antony, le brancardier le reconnait. Il informe Cédric qu’il travaille avec le docteur Riva. Cédric n’en revient pas et n’aime pas mensonges…

Carmen a récupéré de l’argent de la vente de sa maison. Elle cherche un cadeau couteux à faire à Gérard malgré les réticences de Fanny…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4520 du 15 avril

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note