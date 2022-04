Plus belle la vie : ce soir, Alexandre relâché, Fanny le quitte (résumé + vidéo épisode 4513 PBLV du 6 avril 2022)

5 ( 3 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4513 du mercredi 6 avril 2022 – Alexandre est libre ce soir dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, la police n’a pas de preuve et doit le relâcher. Fanny le recadre et lui annonce que c’est fini entre eux !







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4513

Toutes les personnes arrêtées dans la salle de jeu ont un alibi béton le jour de la mort de Coralie. Alexandre, libre, tente de s’expliquer auprès de Fanny : il a honte d’être un pauvre étudiant alors qu’elle travaille comme un acharnée au bar. Il voulait gagner un peu d’argent… Fanny a l’impression qu’il ne lui dit pas tout alors elle préfère qu’il rentre chez lui. De leur côté, Blanche et Noé pensent que Franck doit s’éloigner des Bommel…



Baptiste et Thomas s’inquiètent pour Riva qui est encore en after avec Céline. Riva croise Eric et son date Diego, il drague Diego ouvertement. Riva touche le fond mais il peut compter sur le soutien de Vidal qui comprend sa détresse. Céline a peut-être la solution pour montrer au conseil d’administration que Riva n’est pas l’arrogant qu’il prétend…

Gérard déprime et pense beaucoup à Carmen. Pour aider son frère, Laetitia se renseigne auprès de Carmen sur ses gouts…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4513 du 6 avril

