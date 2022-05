« La faute à Rousseau » du 25 mai 2022 : deux épisodes inédits ce soir sur France 2 (saison 2)

5 ( 5 )

« La faute à Rousseau » du 25 mai 2022. Suite de la nouvelle saison inédite de « La faute à Rousseau » ce soir sur France 2 ou en replay sur France.TV. Comme vous le savez, Benjamin Rousseau a décidé de rempiler pour une deuxième année, au lycée La Fontaine avec des certitudes toutes neuves…







« La faute à Rousseau » du 25 mai 2022

Épisode 3 « Inès & le destin »

En sortant d’une batterie de tests chez la cardiologue, Benjamin Rousseau aperçoit Inès, une de ses élèves de première, enceinte de 5 mois, dans les couloirs de l’hôpital. Sa grossesse ayant été dépistée trop tard, elle n’a pas pu avorter. En accord avec ses parents, Inès, 17 ans, a décidé de cacher sa grossesse, accoucher sous X, et retourner à son ancienne vie, comme si rien ne s’était passé. Mais est-ce véritablement ce qu’elle souhaite au fond d’elle-même ? Benjamin Rousseau tente alors de faire comprendre à Inès qu’elle seule est maître de son destin.

Épisode 4 « Gaétan et la guerre »



Gaétan, fils de réfugiés guinéens, travaille énormément pour devenir un jour ingénieur et pouvoir offrir une vie meilleure à sa mère et à sa petite sœur. Grâce au soutien de Benjamin Rousseau, son professeur de philosophie, il parvient à accéder au programme Excellence, programme expérimental pour améliorer la diversité au sein des classes prépas et favoriser l’ascenseur social. Mais, peu après son admission en math sup, Gaétan reçoit un sms anonyme l’accusant d’avoir profité de discrimination positive et de ne mériter en rien sa place en classe prépa.

