« Top Chef » du 25 mai 2022 : Place au quarts de finale ! Qui sera éliminé ce soir ? Ce soir sur M6, place aux quarts de finale de la nouvelle saison de « Top Chef » sur M6. Rendez-vous à partir de 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY. Ce soir, ils ne sont plus que 4 et tous rêvent de décrocher leur place pour les demi-finales ! Pour cela, les candidats vont se livrer à un véritable marathon culinaire où ils devront séduire les chefs les plus prestigieux mais aussi des figures incontournables de la gastronomie mondiale, notamment les inspecteurs du Guide Michelin.







« Top Chef » du 25 mai 2022

Ce soir, et plus que jamais, les candidats encore en lice devront se révéler et se surpasser au-delà de leurs limites puisque chacune des épreuves permettra au vainqueur de décrocher un pass.

Dès qu’un candidat gagne deux pass, il est directement qualifié pour les demi-finales et arrête de participer aux épreuves. La pression n’a donc jamais été aussi forte pour nos candidats et ce soir c’est le chef Mauro Colagreco, chef du meilleur restaurant du monde, qui vient les challenger sur le thème de la cuisine végétale. Puis ce sera Stéphanie Le Quellec, emblématique gagnante de la saison 2 et cheffe 2 étoiles qui viendra défier les candidats autour de l’un de ses plats signature.

Bande-annonce vidéo

Voici la bande-annonce de votre soirée



"Jamais la pression n'a été aussi grande"

C'est parti pour les quarts de finale de #TopChef ! Mercredi à 21.10, les candidats vont devoir se démarquer auprès des plus grands noms de la gastronomie pour décrocher une place en demie-finale. pic.twitter.com/SqlDhUlpYM — M6 (@M6) May 23, 2022

Quels seront les 3 candidats à décrocher leur pass pour les demi-finales ? Quels chefs de brigade vont voir leur candidat se qualifier ce soir ? Qui sera éliminé ? Réponse ce soir dès 21h10 sur M6 ou en replay sur 6PLAY.

