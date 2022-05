Plus belle la vie en avance : Camille et Kevin rentrent sains et saufs (vidéo PBLV épisode n°4545)

5 ( 3 )

C’est enfin la fin pour Jacob cette semaine dans votre feuilleton quotidien marseillais Plus belle la vie. Et dans l’épisode de vendredi prochain, Camille et Kevin sont de retour à Marseille. Ils rentrent sains et saufs après des jours passer à tenter d’échapper à Jacob !







Devant le commissariat, Laetitia et Emma sont là pour les accueillir.

Des retrouvailles émouvantes mais Ariane doit les interrompre. La police doit encore interroger Camille et Kevin. Kevin explique à sa mère que c’est la procédure.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4545 du 20 mai 2022

