Ici tout commence du 24 juin : Célia dit la vérité à Théo (résumé + vidéo épisode 429)

5 ( 1 )

Ici tout commence du vendredi 24 juin, résumé et vidéo extrait de l’épisode 429 – Alors que Théo doute de Célia ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence », celle-ci finit par lui avouer qu’elle a piégé Charlène. Théo est choqué et déçu, il ne comprend plus le comportement de Célia.







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Antoine et Clotilde ont un plan pour contrer Teyssier (VIDEO)







Publicité





Ici tout commence – résumé de l’épisode 429



Publicité





Le résultat de l’épreuve de Célia et Charlène est catastrophique. Théo doute de Célia et est persuadé qu’elle cache quelque chose. Elle lui révèle ce qu’elle a fait pour faire tomber Charlène et se venger…

Douche froide pour Célia : tel est pris qui croyait prendre. De son côté, Jasmine fait une surprenante proposition à Axel. Entre Rose et Clotilde, c’est la croix et la bannière.

Ici tout commence – extrait vidéo du 24 juin

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note