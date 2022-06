Ici tout commence du 7 juin : Teyssier annonce sa décision (résumé + vidéo épisode 416)

4.8 ( 6 )

Ici tout commence du 7 juin, résumé et vidéo de l’épisode 416 – Teyssier va annoncer sa décision à tout l’institut ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, contre l’avis de Charlène et alors que c’est un piège tendu par Cardone et Louis, Teyssier va participer aux sélections du championnat de pâtisserie ! Et on peut dire que tout le monde pense qu’il va se planter…







Ici tout commence – résumé de l’épisode 416



La famille Teyssier fait face à une nouvelle épreuve. Constance n’a pas donné de nouvelles du week-end et Teyssier est fou de rage. Il accepte le défi de Landiras et décide de participer au championnat de pâtisserie pour tenter de récupérer sa femme.

La famille Teyssier fait face à une nouvelle épreuve. Salomé a de plus en plus de mal à prendre sur elle. Et Tom et Ambre sont beaucoup trop détendus…

Ici tout commence – extrait vidéo du 7 juin

