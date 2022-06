L’avenir de « Plus belle la vie » n’est peut-être pas si sombre : la marque PBLV a encore de beaux jours devant elle….

5 ( 7 )

L’avenir de « Plus belle la vie » n’est peut-être pas si noir ! Dans un entretien accordé à Média + Fabrice BAILLY, Directeur des Programmes et des Acquisitions, se montre au final assez optimiste sur la série quotidienne que France Télévisions a décidé de laisser tomber.







Interrogé sur la rentrée des chaînes du groupe TF1, Fabrice BAILLY s’est aussi exprimé sur « Plus belle la vie » dont France Télévisons a scellé le sort il y a peu.

Et l’avenir ne paraît plus aussi sombre que cela. Alors qu’on l’interrogeait sur une possible arrivée de PBLV sur une chaîne du groupe TF1, il a tenu des propos finalement assez rassurants pour les fans.

« Il s’agit d’une série de grande qualité, précurseur dans son lien de fidélité avec le public. PBLV est une marque qui a encore de beaux jours devant elle, sur une antenne TV ou sur une plateforme ».



Alors « Plus belle la vie » sur une chaîne du groupe TF1 dès cet hiver ? A moins que le feuilleton quotidien le plus ancien de la télévision française ne se retrouve sur une plateforme de streaming… Une chose semble certaine, la marque PBLV ne semble pas sur le point de disparaître et c’est plutôt une bonne nouvelle, non ?

Retrouvez « Plus belle la vie » ce soir dès 20h20 sur France 3 ou streaming vidéo puis replay sur France.TV

