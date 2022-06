Plus belle la vie en avance : Abdel et Barbara, le clash ! (vidéo PBLV épisode n°4563)

5 ( 1 )

Entre Abdel et Barbara, rien ne va plus la semaine prochaine dans votre feuilleton marseillais Plus belle la vie. En effet, Abdel et Barbara ne se comprennent plus et vont aller jusqu’au clash !







Barbara et Tim ont eu ce qu’ils voulaient : mettre un bon coup de pied dans la fourmilière alors Abdel demande à Barbara d’arrêter.

Tim peste contre Barbara qui a préféré écouter Abdel. Ce dernier est en train de changer de statut, et Elisa lui propose d’occuper ses locaux pour recevoir ses clients. Il va se faire paquet de fric désormais notamment grâce à Dutreille qu’il facture 2000 euros l’heure…



Quand Barbara et Abdel se croisent sur la place du Mistral, Abdel reproche à Barbara d’avoir débarqué pour un happening à la garden party de Marceau. Mais Barbara ne comprend pas qu’Abdel se laisse acheter par Marceau…

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4563 du 22 juin 2022

