Plus belle la vie en avance : Abdel tombe de haut (vidéo PBLV épisode n°4570)

Abdel va tomber de très haut en fin de semaine dans votre feuilleton quotidien Plus belle la vie. En effet, dans l’épisode de vendredi prochain, Tim a les images du teur à gages engagé par le père d’Elisa…







Il visionne la vidéo avec Barbara et Abdel, qui reconnaissent tout de suite de qui il s’agit !

Et pour cause, Marceau trempe avec… Karim Fedala ! Abdel est sous le choc en découvrant les images de son père. Barbara est surprise aussi mais ne dit rien. Abdel demande à Tim de garder la vidéo pour lui et lui explique qu’il s’agit de son père. Il lui assure qu’il s’en occupe !



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4570 du 1er juillet 2022

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

