Plus belle la vie en avance : Elisa menace Barbara ! (vidéo PBLV épisode n°4556)

Les choses vont mal tourner entre Barbara et Elisa la semaine prochaine dans votre feuilleton marseillais Plus belle la vie. En effet, l’épisode de lundi prochain, Elisa ne va pas hésiter à s’en prendre à Barbara et même à la menacer…







En effet, Elisa se rend au restaurant alors que Barbara travaille.

Elle se présente gentiment avec que Barbara ne réalise que sa venue est tout sauf cordiale ! Elisa lui rappelle que s’ils vont au procès, elle n’hésitera pas à taper là où ça fait mal et notamment à parler de son alcoolisme…



Elisa menace Barbara de les poursuivre Tim et elle pour tentative d’escroquerie !

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4556 du 13 juin 2022

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

