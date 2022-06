Rugby Top 14 : suivez la demi-finale Castres / Toulouse en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 3 )

Rugby demi-finale du Top 14 – Castres / Toulouse en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas rater ce soir sur Canal+ ! Vivez la demi-finale entre Castres et Toulouse alors que l’épilogue du championnat de France du Top 14 s’écrit doucement mais sûrement.







Un match de rugby à suivre en direct de l’Allianz Arena de Nice.







Notons que la seconde demi-finale aura lieu samedi tandis que la finale est prévue le 24 juin au Stade de France.

Castres / Toulouse la composition des équipes

Le XV de départ de Castres : Dumora – Palis, Combezou, Botitu, Nakosi – (o) Urdapilleta, (m) Arata – Ben Nicholas, De Crespigny, Babillot (cap) – Staniforth, Vanverberghe – Hounkpatin, Barlot, Walcker



Les remplaçants : Ngauamo, De Benedittis, Jacquet, Delaporte, Fernandez, Cocagi, Zeghdar, Chilachava

Le XV de départ de Toulouse : Ramos – Mallia, Fouyssac, Ahki, Lebel – (o) Ntamack, (m) Dupont – Tolofua, Elstadt, Jelonch – Ri.Arnold, Ro.Arnold – Faumuina, J.Marchand (cap), Baille

Les remplaçants : Mauvaka, Ainu’u, Meafou, Flament, Placines, Germain, Epée, Aldegheri

Castres / Toulouse en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Sur notre site, retrouvez aussi le score en temps réel de cette rencontre et bien sûr le résultat final.

Castres / Toulouse, demi-finale du Top 14, un match évènement à suivre ce soir dès 21h05 sur Canal+.

Bon, c'est bientôt le week-end ? 👏 Les #DemiesTOP14 c'est vendredi et samedi à 21H05 🏉 pic.twitter.com/pq7o4DU0Ar — CANAL+ (@canalplus) June 16, 2022

