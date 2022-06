Wimbledon : Rafael Nadal annonce sa participation ! (VIDEO)

5 ( 1 )

Rafael Nadal sera bien présent à Wimbledon ! C’est sans conteste l’info tennis du jour alors que l’espagnol donnait une conférence de presse ce vendredi. Alors que le tournoi du Grand Chlem britannique débutera le lundi 27 juin, Nadal a prévu de se rendre sur place dès lundi prochain pour se préparer au mieux.







« Mon intention est de jouer Wimbledon. Je vais voyager à Londres lundi et si je voyage c’est parce que j’ai l’intention de jouer. Ensuite, nous verrons ce qui se passera » a déclaré Rafael Nadal aujourd’hui.







« La semaine d’entraînement à Majorque a été positive. Ce qui a été fait à Barcelone n’est pas quelque chose de 100% immédiat, mais les changements sont perceptibles, je les ai remarqués, des sensations étranges, la douleur articulaire a diminué », a-t-il expliqué. « Mon objectif est de jouer Wimbledon, de me reposer, de jouer au Canada et à l’US Open »

Rappelons que Rafael Nadal, qui a remporté son 14ème Roland Garros et 22ème Grand Chlem il y a moins de deux semaines, est atteint du syndrome de Müller-Weiss, maladie dégénérative qui touche son pied gauche et lui cause de fortes douleurs.



Nadal était sous infiltration pendant la quinzaine de Roland Garros et a du subir un traitement dès le lendemain de la finale.

VIDÉO conférence de presse de Nadal, il annonce qu’il sera à Wimbledon

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨 Rafael Nadal confirma que viajará a Inglaterra el lunes que viene con la intención de jugar #Wimbledon.https://t.co/JiSLVrh8cW pic.twitter.com/CDUhoeNnAp — Teledeporte (@teledeporte) June 17, 2022

