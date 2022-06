« The Tourist » du 27 juin 2022 : la saison 1 s’achève ce soir sur France 2

5 ( 5 )

« The Tourist » du 27 juin 2022, c’est déjà l’heure du final pour « The Tourist » avec Jamie Dornan et Danielle Macdonald. Final de la saison 1 inédite ce soir sur France 2. Pour mémoire cette série met en vedette Jamie Dornan dans la peau d’une victime d’un accident de voiture qui se réveille à l’hôpital avec une amnésie. A suivre dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Résumé général

Un homme roule tranquillement dans l’Outback australien quand soudain un semi-remorque le prend en chasse et finit par lui faire quitter la route. L’homme se réveille à l’hôpital, miraculeusement en vie mais blessé, et surtout sans le moindre souvenir. Il va alors tout faire pour savoir qui il est et surtout pourquoi quelqu’un voudrait le tuer.

« The Tourist » du 27 juin 2022

Épisode 4

Suite aux événements récents, l’homme n’a d’autre choix que d’utiliser Helen afin de tenter de rester en vie assez longtemps pour découvrir qui il est. Kosta débarque en Australie pour trouver lui-même l’inconnu. Et la pression augmente pour l’inspecteur Rogers qui doit coûte que coûte conclure cette affaire.



Épisode 5

L’homme croise le chemin de gens liés à son passé. Il entreprend un voyage perturbant au fin fond de son subconscient, qui lui révèle des bribes de son passé. Saura-t-il reconstituer le puzzle à temps pour s’en sortir ?

Épisode 6

Après toutes ces recherches et ces péripéties, l’homme va-t-il enfin connaître toute la vérité sur son identité et son passé ?

« The Tourist » c’est ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV

