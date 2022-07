Danse avec les Stars : Denitsa Ikonomova confirme son départ

5 ( 4 )

Alors que TF1 a dévoilé le jury de la nouvelle saison de « Danse avec les Stars », avec notamment l’arrivée de Bilal Hassani (voir notre article), la belle Denitsa Ikonomova ne fera pas partie de la saison 12. En effet, la danseuse l’a révélé sur son compte du réseau social Instagram durant le week-end.







« C’est avec le cœur serré que je vous confirme que je ne ferai malheureusement pas partie de la saison 12 de Danse avec les stars. Cette émission a changé ma vie et je suis très reconnaissante à toute la production de TF1 de m’avoir donné ma chance pour montrer ce dont j’étais capable. Je me suis épanouie pendant 8 merveilleuses saisons en tant que danseuse, coach et chorégraphe avec 8 personnes incroyables. Tant de belles rencontres dont celle avec VOUS le public » a déclaré Denitsa, qui a remporté 5 fois le trophée de « Danse avec les Stars ».







« Cela m’a donné beaucoup de confiance en moi et la force nécessaire pour relever les challenges que la vie m’a lancés, dont celui de devenir jurée de DALS pour ma neuvième saison. J’aurais adoré revivre cette expérience mais le destin en a décidé autrement » a-t-elle expliqué.

Denitsa a terminé avec un petit clin d’oeil à « Mask Singer », qu’elle a remporté plus tôt cette année dans le costume du papillon : « Ne vous inquiétez pas, on se lâche pas. ‘Le papillon’ doit désormais prendre son envol vers de nouveaux horizons et on se reverra très vite pour plein d’autres surprises et aventures. Vous allez beaucoup me manquer, merci encore pour tout… Je vous aime »



