« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 26 août 2022

3.4 ( 5 )

Plus belle la vie en avance : résumés et spoilers jusqu’au 26 août 2022 – On est samedi et comme chaque semaine, il est l’heure pour les accros à la série marseille « Plus belle la vie » les plus impatients de découvrir la suite de la série sur Stars Actu. On vous dévoile les derniers spoilers pour la semaine du lundi 22 au vendredi 26 août 2022.







Publicité





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Dans un mois, on peut vous dire Eric va vouloir absolument venger Simon. Il culpabilise et est prêt à tout !

De son côté, Baptiste commence à douter de Justine. Avec l’aide d’Emma, il veut découvrir la vérité sur Justine…



Publicité





Et Kilian est très inquiet pour Lola. Quant à Vidal, il est amoureux mais sur le point de découvrir le vrai visage de Vanessa.

Lundi 22 août 2022, épisode 4605 : Alors qu’Eric tente d’oublier son désespoir dans une enquête où les pistes se multiplient, Mirta est rattrapée par sa mauvaise conscience face à Luc débordé par ses sentiments. De son côté Lola apprivoise plus facilement le loup que sa propre violence.

Mardi 23 août 2022, épisode 4606 : Alors qu’Eric et Baptiste sont en proie aux doutes, Mirta et le père Luc résisteront ils à leur amour interdit ? Quant à Vidal, aveuglé par l’amour, as-t-il raison de suivre Vanessa les yeux fermés ?

Mercredi 24 août 2022, épisode 4607 : Pendant Eric s’enfonce dans sa culpabilité, Baptiste doute de plus en plus de Justine. Pendant ce temps Vidal se retrouve isolé dans la cabane de Vanessa et Lola, bien seule, entre son loup et un berger menaçant.

Jeudi 25 août 2022, épisode 4608 : Alors qu’Eric et Baptiste sont confrontés à ce qu’ils redoutaient le plus, Mirta et Luc font face au scandale qui risque de bouleverser leur avenir commun. Pendant ce temps Lola, tente de sauver le loup et Kilian, sous la pression, tente de sauver Lola.

Vendredi 26 août 2022, épisode 4609 Alors que Baptiste soutenu par Emma cherche la vérité sur Justine, Eric décide d’assouvir sa vengeance quelles qu’en soient les conséquences. De son côté Vidal découvrira-t-il le véritable visage de Vanessa ?

A LIRE AUSSI : Plus belle la vie en avance : Emma accuse Camille d’avoir fait tuer Alice (vidéo PBLV épisode n°4588)

Plus belle la vie en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de PBLV :

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3.4 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note