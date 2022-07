Plus belle la vie en avance : Barbara en larmes, la vérité sur Tim (vidéo PBLV épisode n°4574)

5 ( 2 )

Les choses vont mal tourner pour Barbara la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien marseillais Plus belle la vie. En effet, dans l’épisode de jeudi prochain, Barbara tombe de très haut et c’est en larmes qu’elle vient voir Abdel et Elisa…







Publicité





Alors qu’Elisa et Abdel veulent s’associer, Barbara sonne à la porte et leur explique la vérité sur Tim.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Emma quitte Baptiste, la disparition de César refait surface, les Castel dans un incendie (infos PBLV)







Publicité





Ils avaient raison : Tim est un opportuniste dégueulasse. Il a conclu un marché avec Marceau contre un job à Paris, il leur a filé la vidéo et toutes les images qu’il avait !



Publicité





La juge Colbert demande à voir Abdel et Elisa. Puisqu’ils n’ont pas mis la main sur la vidéo, la juge Colbert clôt l’enquête faute de preuves. A la sortie du palais de justice, Vincent Marceau invite sa fille et Abdel à déjeuner. Si le repas se passe mal pour Abdel qui décide de quitter la table, Elisa choisit de rester avec son père…

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4574 du 7 juillet 2022

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

A lire aussi :« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 29 juillet 2022

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note