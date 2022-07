Un si grand soleil du 28 juillet : Carole n’est pas morte ! (résumé et vidéo épisode 928 en avance)

4.2 ( 5 )

Un si grand soleil spoiler, résumé de l’épisode 928 du jeudi 28 juillet en avance – Vous êtes fan du feuilleton quotidien « Un si grand soleil » et impatient de savoir ce qui vous attend ? Alors on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du 28 juillet !







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Hélène se réveille et prend des médicaments, elle se prépare et part à l’hôpital. Elle consulte Alain, qui lui dit que tout va bien. Hélène lui explique que la reprise du travail se passe bien, sauf avec Claire.



Florent est mal à l’aise au petit déjeuner face à Enzo et Kira. Enzo va dîner avec Aurore après le boulot, Florent a l’air inquiet et lui reproche de ne plus passer de temps ensemble. Enzo lui propose de passer la soirée ensemble le lendemain.

De son côté, Aurore va voir son père au parloir. Ils se félicitent de la réussite de leur plan et de la mort de Carole. Philippe a quand même de la peine pour Carole et Florent. Aurore lui explique qu’elle continue de mettre la pression sur Florent en continuant de jouer les amoureuses avec Enzo.

A l’hôpital, Claire intervient alors qu’Hélène est avec une patiente terrifiée par une opération. Ça fonctionne et la patiente accepte d’être opérée.

Florent fait une demande de remise en liberté pour Philippe Verneuil. Johanna entend et ne comprend pas ! Elle trouve suspect la mort de Carole, la seule qui pouvait encore témoigner contre Philippe. Florent finit par envoyer balader Johanna…

Hélène remercie Claire pour son aide. Mais elle est froide et lui dit qu’elle l’a fait uniquement pour la patiente.

Manu, Thierry et Elise parlent du meurtre de Carole. C’est le même mode opératoire que la première tentative. Ils se demandent qui les a renseignés et ils ont interdiction de Cécile d’interroger Bourdet ! Clément est au courant et demande à parler à Manu en privé.

Hélène se plaint à Claire auprès de David. Elle se demande si elle devrait pas demander un poste ailleurs… David lui conseille de partir en vacances.

Aurore retrouve Enzo sur la plage tandis que Claire appelle Myriam et lui parle d’Hélène. Celle-ci est à la salle de sport avec Alix. Elles sympathisent.

Au camping, Gary est anéanti. Inès vient le soutenir, il ne va pas bien et reste devant le mobilhome de Carole.

Becker emmène Manu dans une chambre d’hôtel où se cache… Carole ! Elle est en vie !

Suivez « Un si grand soleil », du lundi au vendredi à 20h45 sur France 2.

