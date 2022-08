Plus belle la vie du 10 août : Kevin anéanti (résumé et vidéo épisode 4597 en avance)

5 ( 5 )

Plus belle la vie spoiler, résumé de l'épisode 4597 du mercredi 10 août en avance







Kevin veut parler à Camille devant le commissariat avant son transfert en unité psychiatrique. L’infirmier l’informe qu’elle a été sédatée. Il lui parle mais elle ne le reconnait pas et dit n’importe quoi. Elle finit par lui demander de la libérer en hurlant.

Baptiste vient voir Emma. Elle l’informe que Jacob a enterré César vivant. Baptiste est désolé de ne pas l’avoir écouté à son sujet. Emma explique que Camille a été transférée en unité pour malade difficile, elle continue de nier. Baptiste propose de prendre Mathis, Emma refuse mais le remercie d’être passé.



Mirta vient au bar du Mistral pour l’aide aux sinistrés des incendies. Claire affirme avoir hâte de rencontrer le Père Luc, Luna annonce que c’est une vraie bombe !

Kevin est anéanti, Laetitia rentre et le soutien. Kevin pense que Camille ne guérira jamais, Laetitia lui conseille d’avancer et tourner la page. Pour elle, Jacob et Camille sont les mêmes. Kevin veut se noyer dans le boulot.

Romain appelle Vanessa mais tombe sur sa messagerie. Il confie à Sylvia qu’ils se sont embrassés mais il ne comprend pas pourquoi il n’a pas de nouvelle. Sylvia craint qu’elle ait un autre mec si elle n’a pas voulu le laisser rentrer…

Mirta est avec le Père Luc et Nelson. Ils la remercient pour tout ce qu’elle fait.

Sylvia se rend chez Vanessa, elle ment en interrogeant le facteur… Elle apprend que Vanessa vit avec sa fille.

Baptiste et Justine discutent et Justine lui propose d’accueillir Mathis chez elle. Baptiste lui dit qu’elle est la femme parfaite.

Emilie et Etienne sont allés courir ensemble. Ils croisent Blanche et elle aussi a l’impression de la connaitre…

Mirta coiffe le Père Luc et lui fait un massage du crâne. Elle lui demande de lui parler de lui, il lui confie comment la vocation lui est arrivé pendant ses études.

Etienne a pris une douche à la coloc. Il est en master de philo et lui lit une partie d’un livre. Emilie se jette sur lui et l’embrasse.

Sylvia appelle Romain et l’informe que Vanessa vit avec son père. Elle arrive sur la place au même moment, elle est désolée de ne pas lui avoir donné de nouvelle. Elle lui dit qu’il lui a manqué et lui explique qu’elle héberge un ex chez elle.

Mirta et Luc se baladent, il lui offre un chapelet. Elle est très touchée et lui explique que sa vie a retrouvé un sens depuis qu’elle l’a rencontré.

Kevin et Baptiste sont ensemble sur l’enquête des départs de feu. Ils parlent de César. Mais quand ils parlent de Camille, Kevin la défend encore. Quelqu’un arrive et met le feu ! Baptiste et Kevin le voit, Baptiste le neutralise mais préfère aller arrêter le feu. Kevin le laisse filer !

Plus belle la vie du 10 août, extrait vidéo : Kevin anéanti

