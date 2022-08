Plus belle la vie du 1er septembre : Eric trouve une preuve (résumé épisode 4608 en avance)

5 ( 4 )

Plus belle la vie du 1er septembre spoiler, résumé de l’épisode 4608 en avance – Vous êtes fan de la série marseillaise « Plus belle la vie » et impatient de découvrir ce qui vous attend ? Dans ce cas, on vous propose de découvrir dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du jeudi 1er septembre. Et on peut dire que Eric va trouver une preuve contre celui qui a tiré sur Simon !







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Plus belle la vie du 1er septembre, Baptiste doute de plus en plus, Eric démasque le coupable

Le comportement de Justine est de plus en plus suspect pour Baptiste. Ils sont appelés sur un nouveau départ de feu et Justine prétexte une urgence familiale pour ne pas se rendre sur les lieux. A travers la vitre, Eric parle à Simon encore dans le coma, il est persuadé que c’est Martin qui lui a tiré dessus et il va tout faire pour le prouver. Eric suit Martin qui le conduit jusqu’à un yatch. Eric pénètre à l’intérieur du bateau et fouille. Il tombe sur le 9mm que Eric avait donné à Simon…

Le cliché du baiser entre Luc et Mirta étant sur les réseaux, tout le monde est au courant. Luna tente de faire réagir sa mère mais rien n’y fait, Mirta est éprise. A l’église, c’est plus compliqué pour Luc car ses paroissiens ont déserté la messe. La hiérarchie de Luc demande à ce qu’il choisisse entre la prêtrise et Mirta…

Lola se met à la recherche de Chaussette et tombe dans un ravin. A son réveil, Chaussette se tient à côté d’elle. Le berger arrive à ce moment-là…

A LIRE AUSSI : EXCLU Plus belle la vie : Livia arrêté, Roland fait une révélation choc (infos PBLV)



Publicité





Des vidéos de Plus belle la vie, les épisodes en avant-première et en replay sur france.tv

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note