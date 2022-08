Plus belle la vie du 2 août : Kevin piège Camille (résumé et vidéo épisode 4591 en avance)

5 ( 6 )

Plus belle la vie spoiler, résumé de l’épisode 4591 du mardi 2 août en avance – Si vous êtes fan de la série de France 3 « Plus belle la vie » et curieux de découvrir ce qui vous attend, alors on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du 2 août. Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Justine et Baptiste se réveillent, heureux, pendant qu’Emma ne va pas bien et ne fait que tourner dans son lit… Kevin frappe à la porte d’Emma. Il lui annonce qu’elle a raison sur Jacob et Camille ! Il a vu la vidéo de l’interrogatoire et lui montre sur son téléphone… Il pense que Camille lui dit merci de ne pas l’avoir balancée.

Patrick et Jean-Paul sont avec Prune, qui leur montre la photo d’un autre bébé de Hollywood. Elle veut qu’ils tournent une scène du film avec eux ! Patrick et Jean-Paul ne sont pas chauds mais Prune insiste. Ils acceptent.



A l’hôtel, Mirta s’énerve contre Akira qui parle de la mort. Luna ne comprend pas sa réaction excessive…

Au commissariat, Xavier débarque et retrouve Jean-Paul dans une tenue improbable. Il prétexte un essayage pour le spectacle du centre de loisirs de sa fille. Mais il découvre Patrick derrière la porte, lui aussi déguisée. Ariane est pliée de rire.

Dans sa chambre, Mirta prie pour que sa tumeur disparaisse… Gabriel l’appelle. Il n’a pas reçu les résultats de sa biopsie, elle lui ment et explique ne pas avoir eu le temps de s’en occuper. Yolande arrive, elle insiste pour l’emmener se balader mais Mirta refuse.

A la caserne, ils font le point sur l’enquête sur le piromane. Baptiste voit un pentagone sur la carte des lieux des départs de feu.

Kevin rentre à l’appartement et quand Camille a le dos tourné, il trouve son journal intime. Camille explique qu’elle le sent distant…

Mirta retourne dans l’église où elle a rencontré le père Luc. Elle lui demande s’il va mieux et il lui explique beaucoup repenser à leur discussion. Mirta lui confie qu’elle a un cancer et qu’elle a peur de mourir.

Patrick et Jean-Paul continue de tourner, Jean-Paul et Prune s’embrassent ! Patrick intervient…

Le père Luc salue le courage de Mirta d’être revenue le voir. Il la réconforte. Mirta le remercie de lui donner du courage.

Jean-Paul confie à Patrick qu’il se sent délaissé par Léa, qui n’appelle que pour prendre des nouvelles de la petite.

Kevin, Camille et Emma prennent un verre ensemble. Emma fait mine de s’excuser. Elle demande un chargeur de téléphone et fouille dans son sac… Elle trouve la clé de son journal intime et la donne discrètement à Kevin, qui dit devoir retourner bosser.

Kevin ouvre le journal intime de Camille et fait plein de photos…

Plus belle la vie du 2 août, extrait vidéo : l’intuition de Baptiste

