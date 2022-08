Plus belle la vie du 4 août : Jean-Paul et Patrick coincent Prune (résumé et vidéo épisode 4593 en avance)

3.7 ( 6 )

Plus belle la vie spoiler, résumé de l’épisode 4593 du jeudi 4 août en avance – Assidu au feuilleton de France 3 « Plus belle la vie » et impatient de découvrir ce qui vous attend ? Alors on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du 4 août. Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Kevin prépare le petit déjeuner, Emma lui envoie un sms pour savoir s’il a fait ce qu’ils ont décidé… Kevin met un somnifère dans la tasse de Camille. Elle le rejoint et le remercie pour le petit dej.

Baptiste et Justine se réveillent. Mathis a fait un dessin pour Justine, Baptiste pense qu’il a compris qu’elle compte pour lui. Baptiste veut expliquer à Mathis qu’ils se sont installés ensemble. Justine pense que ça va un peu vite.

Patrick appelle Baptiste. L’emprunte sur le coquillage matche avec quelqu’un de leur fichier, il lui demande de passer au commissariat vers 15h.

Yolande vient voir Mirta mais elle est pressée et ne veut rien lui dire. Luna a écouté, elle interroge Yolande… Elles ont envie de savoir qui voit Mirta.

Xavier voit Jean-Paul et Patrick, ils lui parlent de l’avancée de l’enquête. Ils veulent payer Prune et la coincer. Xavier accepte mais ne veut plus voir de bébé au commissariat dès que l’affaire sera terminée.

Mirta retourne voir le Père Luc au confessionnal. Il s’inquiète de la disparition d’un paroissien sdf.

Jean-Paul et Patrick retrouvent Prune avec l’argent. Elle se dit désolée par cette pratique et ils jouent le jeu. Prune va rincer une tétine, Patrick en profite pour placer quelque chose dans son sac. Elle s’en va, ils sont tristes de l’issue de cette affaire. Avec le mouchard, ils partent la suivre…

Mirta part à la recherche du paroissien disparu, un certain Nelson. Elle le retrouve et lui donne à manger. Elle promet de s’occuper de lui.

Patrick et Jean-Paul retrouvent Prune qui a fait sa valise et s’apprête à partir. Ils l’arrêtent et lui passent les menottes.

Baptiste vient pour l’enquête des incendies, il croise Kevin et croit voir le téléphone de Camille… Il le trouve bizarre. Une fois Baptiste parti, Kevin fait une découverte.

Prune refuse d’avouer et continue de crier son innocence… Pendant ce temps là, Mirta installe Nelson à l’hôtel. Sunalee la surprend et lui reproche de l’avoir ramené là.

Patrick reçoit Baptiste, il l’informe que l’adn du coquillage correspond à Olivier, le gourou de la secte à laquelle il a eu à faire l’an dernier ! Il est sous bracelet électronique donc ce n’est pas lui qui est allé sur les lieux de départs des incendies. Il ne va pas l’arrêter, il lui faut du concret. Baptiste s’énerve.

Le Père Luc remercie Mirta pour Nelson. Ils se font des compliments mutuellement.

Kevin vient voir Emma, il lui montre ce qu’il a découvert : un sms de Camille envoyé à César en octobre dernier. Emma se souvient de la date, c’est le jour où elle a vu César pour la dernière fois !

Baptiste et Justine vont voir Olivier sans attendre que les flics agissent… Ils l’entendent dire que le feu purifie et ouvre la voie vers un monde meilleur !

Plus belle la vie du 4 août, extrait vidéo : Jean-Paul et Patrick piègent Prune

