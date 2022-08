Plus belle la vie en avance : Camille avoue pour César (vidéo PBLV épisode n°4595)

5 ( 3 )

Plus belle la vie en avance spoilers – Camille va-t-elle passer aux aveux la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien Plus belle la vie ? Alors que Kevin et Emma vont la séquestrer pour la faire parler, Camille va finalement avouer au sujet de la mort de César…







Publicité





Dans l’épisode de lundi prochain, Emma confronte Camilles aux images où elle essaie de faire disparaitre les traces du meurtre de César.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Baptiste découvre la vérité sur Justine, Romain manipulé, Eric prêt à tout (infos PBLV)







Publicité





Camille avoue savoir que Jacob a tué César mais elle ne reconnait pas que c’est elle qui lui avait demandé de le faire. Emma est folle de rage, elle s’emporte violemment contre Camille et envoie balader Kevin qui la défend…



Publicité





Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4595 du 8 août 2022

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

A lire aussi :« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 2 septembre 2022

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note