Ici tout commence du 6 septembre : Cardone met la pression à Ethan (résumé + vidéo épisode 481)

Ici tout commence du 6 septembre, résumé et vidéo extrait de l’épisode 481 – La cheffe Cardonne n’hésite pas à mettre la pression à Ethan ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et de son côté, Gaëtan semble avoir un coup de coeur pour la belle Salomé…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : Théo de retour, Axel accusé, Solal doit s'expliquer, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 5 au 9 septembre)







Ici tout commence du 6 septembre – résumé de l’épisode 481

La cheffe Cardonne est professeur de pâtisserie le temps que Landiras revienne. Elle en profite pour mettre la pression sur son fils, Ethan. Elle lui reparle de « l’humiliation » d’avoir fini 2ème du concours et elle exige qu’il soit le meilleur !

Entre tension et accusations, Axel et Jasmine mènent l’enquête. Au Coffee Shop, Gaëtan se la joue séducteur. Quant à Vic, elle a un nouvel objectif…



Ici tout commence du 6 septembre – vidéo extrait de l’épisode

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.

