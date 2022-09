4.7 ( 12 )

Audiences TV prime 3 septembre 2022 : « Meurtres à Amiens » large leader. Hier, et sans grande surprise, victoire de France 3 avec son téléfilm inédit « Meurtres à Amiens » vu par 4.77 millions de curieux soit 26.8% de l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus).







Audiences TV prime 3 septembre 2022 : autres chaînes

Toujours impactée par la non diffusion de son flux sur le bouquet Canal +, TF1 se contente de la deuxième place avec « The Voice Kids » avec 2.90 millions de téléspectateurs pour 16% de part d’audience. Notez une place de leader auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats avec 26.6% de pda sur cette cible.

France 2 complète le podium avec « Le quiz des champions » de Cyril Féraud. Mais hier soir nos « champions » de jeux télé n’ont convaincu que 1.94 million de personnes (11.8% de part d’audience).

Soirée très compliquée pour M6 et son magazine « Arnaques » dont le numéro inédit est passé sous la barre symbolique du million de téléspectateurs. Hier soir seuls 952.000 Français ont répondu à l’appel de Julien Courbet (9.2% de pda). À voir ou à revoir sur 6PLAY.



Et c’est France 5 qui complète le top 5 avec son magazine du samedi soir « Echappées belles ». Hier soir l’escale en Jordanie a fait voyager 928.000 téléspectateurs, soit 5.2% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de samedi devant leur petit écran.

