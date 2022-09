Ici tout commence du 28 septembre : une rupture (résumé + vidéo épisode 497)

5 ( 1 )

Ici tout commence du 28 septembre, résumé et vidéo extrait de l’épisode 497 – Le torchon brule entre Anaïs et Lisandro ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, ils ne se comprennent plus et Anaïs continue de défendre David. Lisandro est hors de lui…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 28 septembre – résumé de l’épisode 497

Anaïs et David ont dépassé les bornes. Leur défi aurait pu virer au drame. Lisandro perd patience. Pour lui, Anaïs est totalement aveuglée par David. Claire espère enterrer la hache de guerre avec son fils.

Coup de théâtre pour Anaïs : elle tombe de haut. Au Double A, Théo s’attire les foudres de sa brigade. De son côté, Louis met les points sur les « i » avec Livio.



Ici tout commence du 28 septembre – vidéo extrait de l’épisode

