Plus belle la vie du 13 septembre : Vanessa s’en prend à Emma (résumé épisode 4616 en avance)

5 ( 7 )

Plus belle la vie du 13 septembre spoiler, résumé de l’épisode 4616 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Plus belle la vie » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose de découvrir dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du mardi 13 septembre. Et on peut vous dire que Vanessa va s’en prendre à Emma !







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Plus belle la vie du 13 septembre : Emma se met en danger

Vanessa raconte à Vidal qu’une certaine Emma le cherchait. Vidal saute sur l’occasion et demande l’autorisation à Vanessa de contacter Emma. Vanessa découvre qu’Emma est à l’extérieur de la cabane pour l’espionner et elle l’assomme. Quand Emma se réveille enchaînée, elle apprend à Vidal que Vanessa est la pyromane. Vanessa fait partir un incendie qu’elle pense purificateur. Elle embarque Vidal et laisse Emma toute seule dans la cabane avec les flammes qui se rapprochent. Dans le même temps, Justine est avec Jean-Louis devant un entrepôt qui prend feu et Justine entre pour intervenir. Elle se bloque la jambe à cause d’un effondrement, Baptiste est appelé à la rescousse. Au même moment, Emma se débrouille pour appeler Baptiste, elle aussi est en danger de mort.

Lola croise Noé ainsi que Betty qui n’hésite pas à marquer son territoire en roulant des grosses pèles à Noé. Lola a vraiment tourné la page et est indifférente face à cette scène. Le professeur d’histoire-géo a eu un grave accident et ne pourra pas assurer les cours pendant 2 mois. Rochat a une idée pour le remplacer…

A LIRE AUSSI : Plus belle la vie spoiler : le retour de Djawad, Livia, Pavel et d’autres prisonniers (vidéo PBLV épisode n°4618)



Publicité





Plus belle la vie du 13 septembre, extrait vidéo

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode en avance, rendez-vous sur france.tv ici

Des vidéos de Plus belle la vie, les épisodes en avant-première et en replay sur france.tv

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note