Plus belle la vie du 2 septembre : Emma et Baptiste se rapprochent (résumé épisode 4609 en avance)

Plus belle la vie du 2 septembre spoiler, résumé de l’épisode 4608 en avance – Accro au feuilleton quotidien de France 3 « Plus belle la vie » et curieux d’en savoir plus ? Dans ce cas, on vous propose de découvrir dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du vendredi 2 septembre. Il y a du rapprochement dans l’air entre Baptiste et Emma !







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 2 septembre, Baptiste et Emma suivent Justine et se rapprochent

Baptiste n’en peut plus des mensonges de Justine. Avec Emma, ils décident de la suivre. Pendant leur planque, Emma et Baptiste se rapprochent. Chacun avoue ses fautes passées. Ils voient Justine sortir de chez Olivier. Elle monte dans une camionnette et se rend dans un supermarché. Baptiste se décompose : elle achète des coquilles d’ormeau et de l’encens ; tout l’attirail pour le rituel de la pyromane. Justine se rend en pleine garigue et se filme en agitant le coquillage. Baptiste la stoppe mais ce n’est pas ce qu’il croit. Au commissariat Revel explique à Baptiste que Justine est en infiltration chez le gourou…

Sylvia et Emilie n’arrivent pas avoir Vidal au téléphone et pour cause, Vanessa filtre tous les appels. Elles sont inquiètes. Mais le téléphone sonne une nouvelle fois, et Vidal l’entend donc il répond. Vidal les rassure : l’endroit est génial et magique. Les filles sont rassurées et ne vont plus s’inquiéter pour lui…

Plus belle la vie du 2 septembre, extrait vidéo

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode en avance, rendez-vous sur france.tv ici

Des vidéos de Plus belle la vie, les épisodes en avant-première et en replay sur france.tv

