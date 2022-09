Plus belle la vie du 26 septembre : Léo cache Agathe (résumé épisode 4625 en avance)

5 ( 5 )

Plus belle la vie du 26 septembre spoiler, résumé de l’épisode 4625 en avance – Léo va risquer gros dans quelques jours dans votre série « Plus belle la vie ». Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose de découvrir dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du lundi 26 septembre. Et on peut vous dire que Léo va prendre de gros risques en cachant Agathe dans un cabanon !







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 26 septembre :

Sabrina a sauvé Nathan in extrémis. Ils n’ont pas eu le temps de voir Stan. De leur côté, Bastien et Luna se prennent la tête : Bastien ne comprend pas ce que Luna a fait en couple avec Pavel et Luna doit digérer que Bastien a tué un homme dans le passé. Agathe charme Léo pour qu’il lui enlève les menottes. Léo prétend au commissariat qu’Agate s’est enfuit, Revel est furieux. Léo rend son flingue et sa carte. En vérité, il cache Agathe dans un cabanon…

Roland décide de faire fermer le bar à Kilian aujourd’hui. Il l’amène dans son club de boxe et veut voir la rage de Kilian s’échapper et ainsi faire sortir sa colère. Kilian se confesse sur ses agissements et se compare à son ex-beau-père Mathieu, qu’il croit imiter. Roland est là pour Kilian, et il lui fait une révélation stupéfiante…

Betty et Noé font une nouvelle fois du tort à Laetitia en piquant ses fiches pendant le cours et filment sa réaction. Laetitia surprend une conversation en salle des profs et comprend qu’elle n’est pas soutenue par le corps professoral…

