Plus belle la vie spoiler : le Mistral anéanti (vidéo PBLV épisode n°4632)

Plus belle la vie spoiler épisode en avance – Le Mistral va être complètement anéanti la semaine prochaine dans votre série quotidienne de France 3 Plus belle la vie. En effet, dans l’épisode de mercredi prochain, tout le monde est sous le choc après la mort de Roland et il faut penser à ses funérailles…







François et Thomas sont en larmes au bar.

Plus belle la vie spoiler l’enterrement de Roland se prépare

Léo vient les voir, il est lui aussi profondément bouleversé et leur explique qu’il a failli replonger dans l’alcool. Mais il a pensé que Roland aurait été en colère de le voir faire ça et il a renoncé.

Quant Léo évoque l’enterrement, Thomas et François lui expliquent ne pas connaitre les volonté de leur père. Par chance, Léo est au courant qu’il avait choisi son cercueil et le caveau, il a tous les papiers !



Plus belle la vie spoiler, extrait vidéo de l’épisode 4632 du 5 octobre 2022

Pour voir la vidéo, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

