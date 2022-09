Une actrice de « Plus belle la vie » rejoint « Demain nous appartient »

5 ( 5 )

C’est une actrice phare de la série de France 3 « Plus belle la vie » qui rejoint le casting de celle de TF1 « Demain nous appartient » ! En effet, selon les informations de nos confrères de Télé Loisirs, Dounia Coesens, alias Johanna Marci dans « Plus belle la vie » dès le lancement en août 2004, fera prochainement son arrivée dans « Demain nous appartient ».







Dounia Coesens commencera le tournage dans les prochains jours à Sète, dans l’Herault.







Son personnage, dont on ne connait encore aucun détail, devrait arriver en fin d’année dans « Demain nous appartient ». Et d’ici là, « Plus belle la vie » aura tiré sa révérence puisque la série s’arrêtera le 18 novembre.

