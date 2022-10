Demain nous appartient spoilers : découvrez qui est la tueuse, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 10 au 14 octobre)

4.7 ( 13 )

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 10 au 14 octobre 2022 – En ce début de week-end, vous voulez savoir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient » ? Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par le retour d’Amanda à Sète et on peut vous dire qu’elle n’est pas là par hasard !

En effet, alors que Victoire est ravie de voir son amie de retour, celle-ci n’est pas revenue à Sète pour rien… Elle est venue venger la mort d’Ulysse et c’est elle que la police recherche ! Victoire va tomber de haut en découvrant que c’est Amanda qui a tiré sur Benjamin, Hadrien et Sophie…

Et alors que Sophie a failli mourir, elle fait une déclaration d’amour à Nordine ! Quant à François, il est bien décidé à se venger de Charlie suite à la soirée chez les Moreno…



Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 10 au 14 octobre 2022

Lundi 10 octobre (épisode 1291) : Les policiers obtiennent de premiers aveux. Nordine fait face à un dilemme. François promet à Charlie une nuit de rêve. Les doutes de Chloé sur sa mère semblent se confirmer.

Mardi 11 octobre (épisode 1292) : Les policiers sont sur une piste prometteuse. Des retrouvailles redonnent le sourire à Victoire. Un dérapage se produit chez les Daunier. Face aux mensonges de François, Charlie n’est pas dupe.

Mercredi 12 octobre (épisode 1293) : Grace à de nouveaux éléments, les policiers comprennent enfin le mobile de la tueuse. Marianne donne à Sébastien de précieux conseils.

Jeudi 13 octobre (épisode 1294) : Les policiers le savent : ils sont une cible privilégiée pour la tueuse. Victoire tombe de haut. Emma regrette la proposition faite à Adam. Noor n’hésite pas à séduire le date de sa sœur.

Vendredi 14 octobre (épisode 1295) : Pour Martin, l’heure est aux confidences. Au supermarché, des achats n’augurent rien de bon. Soraya se montre très directe. François pousse Adam à faire un choix.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 10 au 14 octobre 2022

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

