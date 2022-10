Instagram votre compte a été suspendu ? Bug, suspensions en série ce lundi !

4.9 ( 12 )

Instagram votre compte a été suspendu lundi 31 octobre 2022 – Mais que se passe-t-il ce lundi sur Instagram ? Le célèbre réseau social semble être down pour de nombreux utilisateurs, qui ont vu leurs comptes suspendus sans la moindre raison !







Des centaines d’utilisateurs ont signalé suspension de leurs comptes Instagram ce lundi après-midi en passant par Twitter.







« Nous avons suspendu votre compte le 31 octobre 2022 », voilà le message reçu ce lundi 31 octobre par bon nombre d’utilisateurs.

Et pour ceux dont les comptes existent toujours, ils ont perdu des centaines d’abonnés avec les suspensions de comptes !



Pas d’inquiétude donc si on a suspendu votre compte Instagram, vous êtes nombreux dans ce cas et il s’agit certainement d’un problème technique d’Instagram. Et il s’agit d’un problème international, qui ne touche pas que des comptes français !

