Plus belle la vie du 11 octobre : le verdict pour Laetitia (résumé épisode 4636 en avance)

4.4 ( 7 )

Plus belle la vie du 11 octobre spoiler, résumé de l’épisode 4636 en avance – Qu’est-ce qui vous attend au Mistral dans les prochains jours de votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie » ? Si vous êtes impatient de savoir ce qui vous attend, on vous révèle dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du mardi 11 octobre.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Plus belle la vie du 11 octobre : Laetitia rassurée par l’inspectrice

Eugénie questionne Revel sur le fait que Pavel leur ait encore échappé. Revel en fait une affaire personnelle. Pavel qui écoute l’interview veut se servir de Revel pour arriver à ses fins. Il demande à Zizou, son homme de main de retrouver Agathe. De son côté, Abdel prévient Nathan que Stan a accepté un parloir avec lui. Nathan avoue à Stan que c’est lui a appelé la police. Stan ne lui en veut pas et veut le bonheur de Sabrina donc il ne dénoncera pas…

Laetitia est persuadée de faire son dernier cours aujourd’hui. Les élèves sont finalement émus. Elle est convoquée en entretien avec l’inspectrice et contre toute attente, Mme Delibes la rassure. Elle dit à Laetitia qu’elle est investie et qu’elle fait preuve d’engagement dans ce métier pourtant difficile…

Alexandra est déçue que Kevin n’arrive pas à lui parler et le prend mal. Le jeune homme se décide à sonner chez Alexandra pour s’excuser de son comportement…

A LIRE AUSSI : Plus belle la vie : des mariages, des retours, les révélations sur le final du 18 novembre !



Publicité





Plus belle la vie du 11 octobre, extrait vidéo

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode en avance, rendez-vous sur france.tv ici

Des vidéos de Plus belle la vie, les épisodes en avant-première et en replay sur france.tv

A LIRE AUSSI : Plus belle la vie spoilers : les résumés jusqu’au 28 octobre 2022

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note