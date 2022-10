Plus belle la vie du 2 novembre : Kevin frappe Boher, Barbara enceinte (résumé épisode 4652 en avance)

4.2 ( 5 )

Plus belle la vie du 2 novembre spoiler, résumé de l’épisode 4652 en avance – Que va-t-il se passer cette semaine dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie » ? Si vous êtes impatient de savoir de le découvrir, on vous révèle dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du mercredi 2 novembre 2022.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 2 novembre : Barbara a fait un déni de grossesse

Patrick quitte l’appartement et s’installe chez Jean-Paul. Emilie soutient sa mère et demande à Sylvia de quitter la coloc après ce qu’elle a fait à sa famille. Jean-Paul et Patrick réfléchissent à la stratégie à adopter pour sauver Léa… De son côté, Kevin apprend par la juge la trahison de Jean-Paul, qui l’a décrit comme un flic raciste. Il est très remonté et Laetitia lui conseille de se défendre. Kevin se rend chez Jean-Paul, il veut comprendre pour il a foutu sa vie. Jean-Paul ne dit rien, juste qu’il n’avait pas le choix… Kevin dérape et frappe Jean-Paul !

Kilian annonce à Lola qu’il ne va finalement pas partir tout de suite sur le cargo. Il a un ami qui a besoin de son aide. Lola comprend qu’il s’agit de Betty, Kilian confirme… Il va la voir et lui propose son aide concernant l’avortement. Betty avoue à Kilian que c’est Noé le père mais qu’il était plus heureux quand elle lui a dit avoir avorté. Quant à Noé, il annonce à sa mère sa rupture avec Betty, il est malheureux.

Barbara prépare un concours de cuisine avec Francesco. Mais elle se sent mal, elle n’a plus de goût et doit aller sans arrêt faire pipi. Elle finit par faire un malaise… Gabriel lui fait passer des examens et lui annonce une nouvelle bouleversante : elle est enceinte de 6 mois ! Barbara peine à y croire mais il lui explique qu’elle a fait un déni de grossesse.

Plus belle la vie du 2 novembre, extrait vidéo

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode en avance, rendez-vous sur france.tv ici

Des vidéos de Plus belle la vie, les épisodes en avant-première et en replay sur france.tv

