Plus belle la vie du 31 octobre : Patrick pris au piège (résumé épisode 4650 en avance)

Plus belle la vie du 31 octobre spoiler, résumé de l’épisode 4650 en avance – Que va-t-il se passer en fin de semaine dans votre série quotidienne « Plus belle la vie » ? Si vous êtes curieux de savoir ce qui vous attend, on vous révèle dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du vendredi 28 octobre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 31 octobre :

Babeth appelle Patrick, elle lui demande de venir à l’appartement. Mais il est convoqué chez la juge et décide d’y aller. Elle lui demande d’avouer pour Kevin mais Patrick assure qu’il n’est pas un flic raciste. La juge informe Patrick que le témoignage accablant vient de Jean-Paul. Patrick est remonté et va voir Boher. Jean-Paul lui assure qu’il sait ce qu’il fait, Patrick lui dit que Kevin risque les assises à cause de lui !

Patrick en parle à Ariane, qui est convaincue que quelqu’un a forcé Jean-Paul à faire ce témoignage.

Quand Patrick retrouve Babeth, elle le gifle : elle a retrouvé Sylvia nue dans leur lit ! Patrick assure qu’il n’a rien fait mais Sylvia affirme qu’ils ont une liaison depuis un mois.

Nebout se rend à la coloc pour parler à Sylvia. Elle continue de mentir, sous les yeux d’Emilie qui est écoeurée par son père et l’insulte. Sur le point de tout perdre, Patrick veut comprendre pourquoi elle ment.

Et pire, Sylvia se rend au commissariat. Elle dit que Patrick l’a frappée et porte plainte ! Patrick va voir Jean-Paul, il pense que Kevin, et eux sont piégés par la même personne, ils doivent agir ensemble ! Jean-Paul doit tout lui dire.

Plus belle la vie du 31 octobre, extrait vidéo

