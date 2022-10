Plus belle la vie du 5 octobre : les dernières volontés de Roland (résumé épisode 4632 en avance)

4.5 ( 8 )

Plus belle la vie du 5 octobre spoiler, résumé de l’épisode 4632 en avance – Roland est mort et le Mistral ne sera plus jamais comme avant dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». Si vous êtes impatient de savoir ce qui vous attend, on vous révèle dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du mercredi 5 octobre. Et on peut vous dire que Thomas et François ne savent pas quoi faire pour les funérailles de leur père. Mais Léo connait les dernières volontés de Roland.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 5 octobre : Léo fait part des dernières volontés de Roland

Le seul à connaitre la dernière volonté du patriarche est Léo. Il communique aux héritiers l’adresse de la concession. Kilian est incapable d’ouvrir le cadeau que Roland lui avait fait, mais Lola ouvre le sien : il s’agit d’une boussole pour qu’elle ne perde jamais le nord. Les enfants font face à la concession et remarquent qu’il y a assez de place pour qu’ils soient réunis tous ensemble pour l’éternité. L’ambiance se détend petit à petit…

Stan s’introduit chez Sabrina, il lui propose de passer une journée rien que tous les deux et à l’issue de cette journée, Sabrina pourra choisir entre lui et Nathan. Sabrina parle à Nathan de cette proposition et lui demande de lui faire confiance. Mais Nathan intercepte le lieu du rendez-vous dans le portable de Sabrina. Cette dernière passe un super moment avec Stan, mais elle lui dit qu’elle ne peut pas le suivre en Italie et vivre toute sa vie en cavale. Stan comprend mais voudrait un dernier baiser. Nathan, qui n’est pas loin, les observent et appelle la police…

Plus belle la vie du 5 octobre, extrait vidéo

