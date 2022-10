Plus belle la vie du 6 octobre : le Mistral dit adieu à Roland (résumé épisode 4633 en avance)

4.3 ( 6 )

Plus belle la vie du 6 octobre spoiler, résumé de l’épisode 4633 en avance – C’est dans deux jours qu’aura lieu l’enterrement de Roland dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Plus belle la vie ». Un moment évidemment très triste et si vous êtes curieux de savoir ce qui vous attend, on vous révèle dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du jeudi 6 octobre.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Plus belle la vie du 6 octobre : l’enterrement de Roland

C’est le jour de l’enterrement. Chacun se prépare dans la tristesse. François regrette toutes ces heures manquées avec son père. Thomas est le dernier à dire au revoir à son père mais ne voit pas que son portable tombe dans le cercueil. Chacune des personne présente à l’enterrement se remémore les souvenirs qu’il a avec Roland. Quand tout à coup, une sonnerie retentie dans le cercueil fermé. Thomas comprend qu’il s’agit de son portable et décide le laisser dans la tombe de son père…

Laetitia cauchemarde sur son inspection et ne fait pas cours aujourd’hui prétextant qu’elle est malade. C’est Rochat qui va assurer la classe et les élèves commencent à regretter Laetitia Belesta. Alerté par Kevin, Valentin console maladroitement Laetitia ; il n’est pas très en phase avec sa nouvelle profession…

Sabrina culpabilise et n’arrive pas se sortir Stan de la tête. Nathan ne lui avoue pas que c’est lui qui l’a balancé…

A LIRE AUSSI : Plus belle la vie : des mariages, des retours, les révélations sur le final du 18 novembre !



Publicité





Plus belle la vie du 6 octobre, extrait vidéo

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode en avance, rendez-vous sur france.tv ici

Des vidéos de Plus belle la vie, les épisodes en avant-première et en replay sur france.tv

A LIRE AUSSI : Plus belle la vie spoilers : les résumés jusqu’au 28 octobre 2022

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note