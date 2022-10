Plus belle la vie spoiler : Frémont de retour, il récupère le bar ! (vidéo PBLV épisode n°4635)

5 ( 6 )

Plus belle la vie spoiler épisode en avance – Charles Frémont est de retour au Mistral la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien Plus belle la vie. Et il compte bien profiter de la mort de Roland !







Dans l’épisode de lundi prochain, Charles récupère le bar du Mistral et fait immédiatement changer l’enseigne !

Plus belle la vie spoiler Bastien dénonce Pavel à la police

En effet, Charles a sorti de son chapeau un acte notarié selon lequel Roland Marci lui a légué le bar… Kilian assiste, triste et impuissant, au changement d’enseigner du bar du Mistral, qui s’appellera désormais « Le Charles » ! En toute modestie bien sûr !

Kilian devient un simple employé du bar… Après la mort de son père, le cauchemar se poursuit.



Plus belle la vie spoiler, extrait vidéo de l’épisode 4635 du 10 octobre 2022

Pour voir la vidéo, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

