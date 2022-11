C à vous : invités et sommaire du 28 novembre 2022

5 ( 5 )

C à vous du 28 novembre, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous pour propose un nouveau numéro inédit du magazine « C à vous » ce lundi soir. Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Publicité





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« C à vous » du 28 novembre : le sommaire

🔵 🚃 Développement des RER métropolitains dans dix grandes villes voulu par Emmanuel Macron, forte hausse du tarif du passe Navigo en Ile-de-France… On en parle avec Gilles Dansart, journaliste spécialiste des questions de transports

🔵 Chine : pourquoi les manifestations contre la politique du “zéro Covid” font trembler le régime de Xi Jinping ? Marie Holzman, sinologue, présidente de l’association Solidarité Chine, est invitée de C à vous.

🔵 ⚽ Dans le 5 sur 5 de Matt Belliard : Yoann Lemaire ancien footballeur, président de l’association Ensemble Foot.

🔵 🎵 Le live avec Alain Souchon, qui présente son album « Ici et là »

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Reda Kateb, pour le film “Nos frangins”, en salle le 7 décembre

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Christophe Maury, chef et propriétaire de l’Hôtel de Bouilhac

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 28 novembre 2022 à 19h sur France 5.



Publicité





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note